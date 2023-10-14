В Сети показали, как мог бы выглядеть спортивный универсал Tesla

Компания Tesla известна тем, что старается держать консервативный подход по отношению к своей линейке моделей, сохраняя ее простоту и аккуратность, а также уделяя особое внимание экономии за счет масштабирования.

Впрочем, некоторых поклонников марки это не устраивает и они мечтают увидеть что-то совершенно новое. Помочь в этом им решил независимый дизайнер студии «Sugar Design», продемонстрировавший совершенно новую Tesla.

Цель автомобильного художника состояла в том, чтобы создать большой «хэтчбек» или что-то среднее между BMW 3-Series GT, а также его аналогом Touring. В итоге получившаяся машина должна была сочетать в себе грузовое пространство универсала и привлекательные линии купе.

В основу проекта легла недавно обновленная Tesla Model 3. У оригинала виртуальный концепт позаимствовал всю переднюю часть кузова, но отличается в остальных деталях.

Так, к примеру, несуществующая Tesla Model 3 GT (именно так назвал ее дизайнер) обладает увеличенной колесной базой, а также переработанной линией крыши и кормы, внешне напоминая что-то вроде Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake.

Конечный результат выглядит как потенциальный конкурент Zeekr 01, который сейчас активно продается в Китае и считается одним из потенциальных соперников моделям американской марки за счет своей практичности.