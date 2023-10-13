В России появился новый коммерческий грузовичок Kia 

Параллельные импортеры приступили к тестовому ввозу на российский рынок нового небольшого коммерческого грузовика корейского автопроизводителя Kia. Машина с необычным названием Bongo уже поступила в распоряжение российских «серых» дилеров.

Kia Bongo – это малотоннажный развозной автомобиль-фургон, который появился в линейке корейского автогиганта еще в 80-х годах прошлого столетия. У этой модели существует аналог от Hyundai, который носит название Porter.

В Россию коммерческую модель Kia ввозят из Казахстана, где в 2022 году наладили ее производство, а также из Южной Кореи. Все казахстанские машины 2023 года выпуска и оснащены 2,7-литровым дизельным мотором, выдающим 80 лошадиных сил. Трансмиссия – 6-ступенчатая механическая. Привод – задний.

Но существуют предложения и с электрическими Bongo, которые закупили на родине Kia. Емкость их батареи составляет 58,8 кВт/ч, а запас хода равен 220-250 километрам.

Это могут быть как обычные пикапы, так и машины, оснащенные различными надстройками, включая тенты или специальные термобудки.

В арсенал таких автомобилей входят: кондиционер, электростеклоподъемники, система обогрева зеркал, задние датчики парковки, датчики света, мультируль и многое другое.

Что касается порядка цен, то за дизельные Kia Bongo просят от 2 миллионов 900 тысяч рублей, а электрический грузовичок стоит минимум в 3 миллиона 100 тысяч рублей.