Совершенно новая Volga-2024: как она может выглядеть

Одними из главных автомобильных новостей последнего лета стало заявление чиновников о том, что вскоре им предстоит пересесть на автомобили российского производства и отечественных марок.

Специально для этого в стране собираются возродить бренд «Волга», под которым будут выпускать машины представительского класса на мощностях одного из пустующих заводов после ухода иностранных автопроизводителей.

Разумеется, пока никаких подробностей о том, чего стоит ждать от новой Volga, нет. Хотя ранее глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что уже совсем скоро машину могут показать потенциальному рынку.

В теории возрождение «Волги» позволит загрузить производственные линии группы «ГАЗ», которые с прошлого года остаются незадействованными после ухода Volkswagen и Skoda.

Сейчас в Сети выстраивается множество предположений о том, что это будет за машина. Но одно уже можно сказать точно – ее автором явно будет не российский автопроизводитель, а один из зарубежных (с большой долей вероятности это будет одна из китайских компаний).

На сегодняшний день в Сети имеется не так много дизайн-проектов возрожденных Volga, но некоторые среди них выглядят очень интересно. Одной из таких работ являются рендеры независимого художника Сергея Баринова, который несколько лет назад показал собственное видение новой «Волги».

На компьютерных эскизах (коллаж сверху) предстала машина, длина которой сопоставима с Toyota Camry, наследующая множество экстерьерных деталей у оригинальной «Волги». Более того, дизайнер постарался показать новую Volga-2024 сразу в нескольких типов кузовов, включая традиционный седан, универсал и кросс-универсал.

Если верить словам главы Минпомторга Дениса Мантурова, сказанным журналистам на Евразийском конгрессе этим летом, то выпуск возрожденной Volga может начаться примерно через 1,5 года.