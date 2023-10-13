Toyota возродит спорткар MR2: как он будет выглядеть 

Toyota начала выпуск этого среднемоторного спортивного автомобиля в далеком 1984 году, а завершила его производство в 2007-м. Сейчас ходят активные слухи о планах компании по возрождению этой модели, но с одним небольшим нюансом, который касается списка рынков сбыта.

Независимые дизайнеры с портала «CarsCoops» представили как может выглядеть такой автомобиль, а журналисты, ссылаясь на информацию японского издания «BestCarWeb», раскрыли о нем первые до сегодняшнего дня неизвестные подробности.

По информации американских журналистов, новый Toyota MR2 будут продавать только в Японии, а в качестве двигателя в нем задействуют не гибрид, как предполагалось ранее, а 3-цилиндровый мотор G16E-GTS с турбонаддувом.

Мощность этой 1,6-литровой силовой установки составляет 300 лошадиных сил, а крутящий момент равен 370 Нм. Этого должно оказаться более чем достаточно для среднемоторого спортивного автомобиля, привод которого придется исключительно на задние колеса.

Внешне машина должна позаимствовать множество экстерьерных деталей у своей предшественницы, причем различных годов выпуска.

У японского спорткара будет широкий капот, узкие фары, перетекающие в прорези в бампере, а также прямоугольная радиаторная решетка, «горбатая» крыша, воздуховоды по бокам и продвинутая аэродинамика, реализованная в задней части кузова.

Сроки премьеры новинки пока не разглашаются, но ходят слухи, что впервые машину можно будет увидеть вживую уже через несколько лет.