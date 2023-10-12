Kia показала новый бюджетный электрический кросс-седан EV4

Корейский автомобильный гигант Kia представил на суд общественности свежий концепт EV4, который, как следует из названия, представляет собой электрическую модель, позиционируемую на ступеньку ниже самого продаваемого электрокара компании – EV6.

Автомобили оказались очень похожи с точки зрения формы даже несмотря на то, что EV4 представляет взгляд на будущий электрический кросс-седан, тогда как EV6, напротив, является кроссовером.

Дизайн машины оказался знаком по стилю Kia последних лет, и, вероятно, претерпит изменения в серийной модели. Хотя они, вероятно, не будут носить существенный характер.

Основная разница между EV4 и EV6 будет заключаться в интерьерах, где в настоящее время мы видим максимально простую приборную панель с большим двойным дисплеем и «плавающей» центральной консолью.

Никаких упоминаний о силовом агрегате новинки в рамках премьеры сделано не было, так что не исключено, что ближе к серийному запуску EV4 обзаведется полностью новым силовым агрегатом, спроектированным инженерами Kia. Впрочем, когда это произойдет точно пока сказать сложно.

Существует мнение, что премьера EV4 если и затянется, то вряд ли надолго, поскольку в таком случае у этой модели Kia еще до ее выхода в продажу успеет появиться немало новых конкурентов.