Datsun 260Z получил «начинку» от Tesla, сильно разозлив пуристов

Старые купе Datsun Z уже давно стали предметом коллекционирования, и их фанаты, как правило, стараются сохранять их в первоначальном внешнем и техническом состояниях.

Но недавно пуристам (людям с повышенной требовательностью к сохранению классической эстетики) пришлось вспыхнуть гневом, когда в Сети опубликовали фотографии купе 260Z 1974 года, который вместо рядной «шестерки» получил под капот электромотор от Tesla.

Как утверждает автор проекта, его Datsun оснащен десятью аккумуляторами LG Chempach, взятыми с Chrysler Pacifica Hybrid. Их общая емкость составляет 32 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 160 километров.

В остальном же по части техники единственный в своем роде Datsun копирует электромобиль Tesla Model S P85D. От знаменитого американского электрокара в этом плане его отличает лишь иная дроссельная заслонка.

Решать проблему с высоким весом, вызванным тяжестью тяговых батарей, механику приходилось различного рода ухищрениями, включая установку лобового и заднего стекла из поликарбоната, а также просверливанием отверстий в дверных ручках и боковых зеркалах, чтобы сделать их как можно легче. Тем не менее суммарный вес машины все равно получился немаленьким, превысив отметку в 1 тонну.

В салоне автомобилю досталось съемное рулевое колесо и черные гоночные сиденья с ремнями безопасности.

В комментариях к публикации фанаты Datsun Z раскритиковали мужчину за его проект, назвав его «колхозом». Впрочем, были и те, кому получившийся автомобиль даже понравился, а кое-то даже оказался уверен, что эта машина будет быстрее нового Nissan Z.