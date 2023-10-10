Совершенно новый Nissan Patrol (Y63) показали на первых изображениях

Актуальное поколение Nissan Patrol сходит с конвейера с 2010 года, а в 2014 и 2019 годах пережил плановый рестайлинг. Теперь пришел черед полноценной смены поколений этого вездехода.

Как будет выглядеть новая генерация «Патрола» (Y63) представили независимые дизайнеры из Австралии.

Рендерные изображения готовились на основе шпионских фотографий Patrol, сделанных в ОАЭ, а также прототипов, которые удалось подловить в камуфляже в США (там они называются Armada).

Как можно заметить на компьютерной визуализации, новому «Патролу» достанется кардинально пересмотренный дизайн, а кузов машины станет более квадратным. Первое, на что можно обратить внимание, так это на новую 2-уровневую светотехнику спереди, а также заметно изменившуюся радиаторную решетку и бампер.

Корма свежего Patrol изменится не меньше, чем «передок». Машине достанутся бумерангообразные задние фонари, другая пятая дверь и иной бампер.

Как пишут инсайдеры, внедорожник предложат с 6-цилиндровым 3,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, выдающим 427 лошадиных сил и 700 Нм. Он будет подключен к 9-диапазонной автоматической коробке передач и системе полного привода.

Официальная премьера нового Nissan Patrol (Y63) должна состояться в следующем году.