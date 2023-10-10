Nissan показал новый полностью электрический внедорожник, который представят совсем скоро

Компания Nissan в преддверии автосалона в Токио (теперь он называется Japan Mobility Show) рассекретила новый концепт полностью электрического вездехода под названием Hyper Adventure. Предполагается, что эта модель позиционируется как «батарейный» аналог Patrol.

Прототип создан с оглядкой на максимальную практичность, получив задние двери в форме «соколиных крыльев», облегчая доступ в салон, а также автоматические выдвижные ступеньки, которые опускаются из-под багажника.

Еще одним удобным приемом, но уже ориентированным на бездорожье, является наличие у Hyper Adventure так называемых «кошек». Они установлены на колесах и бамперах и позволяют с легкостью передвигаться по заснеженным участкам дорог.

Интересное решение было реализовано и в салоне машины, где заднее сиденье «научили» поворачиваться на 180 градусов. Таким образом пассажиры получат возможность располагаться внутри Hyper Adventure лицом назад, а оставшееся внутреннее пространство можно будет занять лыжами или каяками.

Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Существует большая доля вероятности, что Hyper Adventure так и останется концептом и не переродится в серийный автомобиль.

Впрочем, полноценные подробности о машине, а также ее перспективы раскроют уже в конце этого месяца на выставке в столице Японии.