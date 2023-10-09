У аналога Lada Vesta от Toyota появится «оспортивленная» версия

Toyota Vios – это седан, разработанный для рынков развивающихся стран. По своим размерам и техническим характеристикам машина схожа с отечественной Lada Vesta. С недавнего времени такие 4-дверки продаются и в России (их ввозят по параллельному импорту).

Накануне стало известно, что у Vios появится специальная версия GR Sport. И даже были опубликованы первые фотографии такого автомобиля.

Тайское издание «Headlightmag» получило в свое распоряжение снимки Vios GR Sport, замеченного в ходе испытаний на дорогах общего пользования.

Тяжелый камуфляж скрывал переднюю и заднюю части машины, а это значит, что основные изменения произойдут именно в этих местах.

Насколько серьезными окажутся отличия «оспортивленного» бюджетного седана Toyota от простого пока сказать сложно, но, скорее всего, машине достанутся более агрессивные бамперы, широкие боковые юбки, спойлер и несколько фирменных шильдиков GR Sport.

Помимо варианта GR Sport японский конкурент Lada Vesta должен обзавестись электрифицированной версией.

Журналисты из Таиланда пишут о том, что это будет гибридная 4-дверка, задействующая силовую установку кроссовера Yaris Cross (1,5-литровый ДВС, работающий по циклу Аткинсона, агрегатированный батареей и электромотором).

В продажу «оспортивленный», а также гибридный Toyota Vios поступят в начале 2024 года.