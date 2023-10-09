Больше не рамный: новый Haval H9 подловили на одной из парковок Китая 

Компания Haval представила свой полноразмерный рамный внедорожник с индексом H9 в 2014 году. Он долгое время был самым крупным автомобилем в линейке китайской марки (до появления нового Haval H5) и с 2019 года собирался в России. В прошлом году стало известно, что у H9 появится наследник. Накануне машину удалось впервые подловить вблизи на одной из китайских парковок.

Кузов тестового прототипа нового Haval H9 традиционно для еще не дебютировавшей машины был полностью покрыт камуфляжем. Впрочем, он отнюдь не мешает понять, что машину ждут кардинальные изменения с точки зрения внешнего облика.

Сквозь просвечивающуюся маскировку заметна характерная передняя часть, которая ранее дебютировала в моделях Haval Dargo и Raptor. Внедорожнику достанутся круглые фары, заключенные в квадраты, а по центру бампера, по всей вероятности, расположится крупная надпись с названием бренда.

Предполагается, что длина нового H9 составит около 5 метров, а сзади будут установлены вертикальные фонари. На двери багажника расположится кофр, но наличия в нем полноразмерной запаски из-за компактных размеров кажется маловероятным.

Внутреннее убранство подвергнется не меньшей трансформации, чем внешность. В салоне машины установят другой руль и широкоформатный планшетный дисплей мультимедийной системы, слегка выступающий из центральной консоли.

По неофициальной информации, в новом поколении H9 отойдет от амплуа «рамника», получив несущий кузов, что должно положительным образом сказаться на уровне ездового комфорта, но сократить внедорожные характеристики машины.

Тем не менее в «Хавейл» обещают для H9 наличие продвинутых систем работы полного привода и блокировок дифференциалов, которые частично компенсируют отсутствие рамы.

Продавать новинку собираются с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 224 лошадиных сил, ассистировать которому будет восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.