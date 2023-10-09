На продажу выставили экспортный ВАЗ-2105, простоявший в гараже 30 лет: он стоит как новая Lada Vesta

На вторичном рынке России немало предложений экспортных вариантов автомобилей Lada, но, как правило, все они имеют большой пробег, а также находятся далеко не в идеальном состоянии. Но порой в общей массе машин можно отыскать настоящие жемчужины.

Одну из них недавно выставили на продажу в Москве и хотят выручить за нее сумму, которая сопоставима с ценой новой Lada Vesta.

В ходе мониторинга отечественных классифайдов Daily-Motor.Ru обнаружил объявление, в котором предлагают приобрести автомобиль ВАЗ-21053 1992 года выпуска, но не обычный, а с пробегом всего в 25 километров.

Продавец отмечает, что машина на протяжении 30 лет простояла в гараже, сохранившись в заводском состоянии. У автомобиля имеются родные щетки на стекло и на фары, а также магнитофон, которые не устанавливались и находятся в багажнике. Аккумулятор – оригинальный, но есть полностью новый, а жидкости и некоторые резинки в подвеске заменены.

Машину предлагается купить для ее последующего использования в музее или в личной коллекции.

За уникальное предложение на «вторичке» владелец «пятерки» планирует выручить 1 миллион 199 тысяч 900 рублей, что очень близко к цене новой Lada Vesta в стартовой комплектации.