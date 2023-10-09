Ford Bronco превратили в 6-колесный пикап для апокалипсиса

Компания Apocalypse Manufacturing (AM), специализирующаяся на выпуске самых сумасшедших проектов для бездорожья, представила новый автомобиль, основанный на внедорожнике Ford Bronco. Машина получила новый тип кузова, а также обзавелась улучшенными характеристиками за счет появления дополнительной пары колес.

Знаменитый американский вседорожник усилиями компании AM трансформировался в 6-колесный пикап. Для этого ему пришлось расширить переднюю и заднюю колеи, а также добавить дополнительный ведущий мост сзади.

Стандартная подвеска также подверглась доработкам, прибавив в высоту, а также обзаведясь большими окрашенными в золотой цвет колесными дисками, которые обули в массивные «зубастые» покрышки.

Необычность 5,7-метровой машине придает бирюзовое лакокрасочное покрытие, которое не совсем гармонирует с ее апокалиптичным направлением. При этом в салоне пикапа все выглядит максимально брутально, включая наличие отделки сидений из коричневой натуральной кожи.

В Apocalypse Manufacturing заявляют, что автомобиль развивает 450 лошадиных сил, что несколько больше, чем в случае с обычным Bronco, турбомотор V8 которого выдает 418 «сил». Впрочем, увеличенная мощность в случае с пикапом необходима для того, чтобы тащить за собой дополнительную ось.

Ценник 6-колесного пикапа на базе Ford Bronco не объявлен, но, скорее всего, он окажется гораздо выше, чем в случае с обычным внедорожником, который в США стоит примерно 90 тысяч долларов (чуть дороже 9 миллионов рублей).