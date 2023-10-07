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Самый дорогой и большой кроссовер Audi – раскрыты подробности о модели Q9

Флагманский SUV ингольштадтцев появится в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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Первые слухи о том, что Audi готовит новый флагманский кроссовер, появились еще в 2020 году. Предполагалось, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько лет, но в итоге его премьеру перенесли на более поздние даты. Актуальный срок дебюта сейчас звучит как 2025-й год, а в качестве основных рынков сбыта называют США и Китай. 

Согласно новой информации, Audi Q9 станет кульминацией эры ингольштадтского автопроизводителя, связанной с двигателями внутреннего сгорания. 

Внешне отличить новинку марки можно будет по брутальному внешнему виду и крупным размерам кузова.

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Будучи флагманским вседорожником, Q9 будет обладать трёхрядным салоном, который по объему внутреннего пространства окажется больше, чем Q7 или китайский Q6, тем самым став более достойным конкурентом BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. 

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В основу автомобиля ляжет модульная платформа MQB, а линейка двигателей может включить в себя 3-литровый V6 с турбонаддувом, либо высокопроизводительный 4-литровый твин-турбо V8. Такие агрегаты способны выдавать до 462 и 591 л.с. соответственно. Не исключен вариант с мягко-гибридными установками, в которых ДВС будет работать в паре с 48-вольтовыми стартер-генераторами. 

Премьера Audi Q9 может состояться примерно через полтора года, то есть ближе к началу 2025 года. 

Источник:HotCars
Фото:Sugar Design

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