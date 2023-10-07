Самый дорогой и большой кроссовер Audi – раскрыты подробности о модели Q9

Первые слухи о том, что Audi готовит новый флагманский кроссовер, появились еще в 2020 году. Предполагалось, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько лет, но в итоге его премьеру перенесли на более поздние даты. Актуальный срок дебюта сейчас звучит как 2025-й год, а в качестве основных рынков сбыта называют США и Китай.

Согласно новой информации, Audi Q9 станет кульминацией эры ингольштадтского автопроизводителя, связанной с двигателями внутреннего сгорания.

Внешне отличить новинку марки можно будет по брутальному внешнему виду и крупным размерам кузова.

Будучи флагманским вседорожником, Q9 будет обладать трёхрядным салоном, который по объему внутреннего пространства окажется больше, чем Q7 или китайский Q6, тем самым став более достойным конкурентом BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

В основу автомобиля ляжет модульная платформа MQB, а линейка двигателей может включить в себя 3-литровый V6 с турбонаддувом, либо высокопроизводительный 4-литровый твин-турбо V8. Такие агрегаты способны выдавать до 462 и 591 л.с. соответственно. Не исключен вариант с мягко-гибридными установками, в которых ДВС будет работать в паре с 48-вольтовыми стартер-генераторами.

Премьера Audi Q9 может состояться примерно через полтора года, то есть ближе к началу 2025 года.