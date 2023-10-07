Самая дешевая Tesla: как она может выглядеть

Tesla уже представила обновленный электрокар Model 3 и готовится к тому, чтобы начать продажи пикапа Cybertruck, что высвободит ресурсы компании для завершения одного из, пожалуй, самых долгожданных проектов – массового электромобиля стоимостью до 25 тысяч долларов или около 2,5 миллиона рублей. Как может выглядеть такой автомобиль показали независимые дизайнеры из издания «Motor1».

Недавно опубликованная биография Илона Маска раскрыла некоторые подробности о предстоящей новинке «Теслы», которые как раз и были учтены авторами выложенных в Сеть рендеров.

В книге говорилось, что в дизайне самой недорогой Tesla будет использована большая доля экстерьера пикапа Cybertruck, а сам внешний вид машины окажется максимально футуристичным.

Судя по компьютерным изображениям, у новинки Tesla с ценой до 25 тысяч долларов действительно будет дизайн, которому предстоит роднить ее с «Кибертраком».

Машине достанутся угловатые линии кузова, а также схожая узкая светодиодная оптика спереди. Дополнить общую картину должны пластиковые глянцевые накладки на колесных арках, а также матовые «юбки» и накладки на бамперах.

Силуэт машины выглядит максимально аэродинамичным, а дверные ручки в угоду меньшему сопротивлению ветру утоплены в кузов.

В линейке Tesla новинка расположится на ступеньку ниже Model 3. Предполагалось, что машину назовут Model 2, однако впоследствии Илон Маск опроверг эту информацию.

Технические подробности об автомобиле не приводятся, но ходят слухи, что запас хода электромобиля составит около 400 километров.

Производство самой дешевой модели в линейке Tesla стартует в конце 2024 года. Причем его выпуском могут заняться заводы сразу в нескольких странах – в США, Китае, Мексике и, возможно, в Индии.