Беспроводная зарядка в BMW может привести к необратимой поломке iPhone 15

Самое замечательное в современных технологиях — это то, насколько удобно и практически волшебным образом они работают. Проблема в том, что порой что-то идет не так. И понять, как это можно исправить, очень сложно. Именно так обстоит дело с некоторыми владельцами BMW, которые уже приобрели iPhone 15 и активно им пользуются.

Пользователи в социальной сети «Reddit» активно жалуются на то, что слот для индукционной беспроводной зарядки в их BMW приводит к тому, что некоторые функции в их iPhone 15 перестают работать без возможности восстановления.

По всей видимости проблема связана с чипом NFC внутри телефонов. Эта система работает на очень низких частотах и позволяет пользователям смартфонов использовать определенные функции по беспроводному соединению, включая оплату на кассах магазинов посредством Apple Pay и разблокировку замков автомобиля с помощью Apple CarKey.

Каким образом индукционная зарядка в BMW влияет на чипы NFC пока доподлинно неизвестно, но владельцы, сталкивающиеся с такой проблемой, считают, что это связано с избытком тепла, выделяющимся во время пополнения запаса батареи телефона.

Так, к примеру, один из владельцев BMW 3-Series описывает зарядку следующим образом:

«Это что-то вроде духовки. При том, что телефон почти не заряжается, он еще и очень сильно нагревается».

Что интересно, на эту же проблему недавно начали жаловаться владельцы не только новых «Айфонов», но и смартфонов других производителей. На нее посетовал покупатель BMW X5, беспроводная зарядка которого чуть не расплавила Samsung S22 Ultra, однако он вовремя перешел в режим самосохранения.

Что касается владельцев iPhone 15, в которых после использования беспроводной зарядки в BMW отказывают некоторые функции, то Apple готова заменить им телефоны на исправные.