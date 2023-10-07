Умелец из США установил в старый универсал Audi S6 Avant мотор V10 от Lamborghini

Корзина запчастей VW Group – это бездонная пропасть, которая может свести с ума любого автомеханика. Впрочем, порой в ее глубинах можно отыскать сокровища. Примерно так обстояли дела со старым универсалом Audi S6 Avant, владелец которого установил под его капот двигатель V10 от Lamborghini.

Видеоролик, демонстрирующий готовый проект, опубликовали на YouTube-канале «Deutsche Auto Parts». В нем мужчина рассказывает о том, как смог втиснуть 5,2-литровый силовой агрегат Lamborghini в собственный универсал, а также нашел для него выхлопные коллекторы от Huracan.

С технической точки зрения этот V10 является точно таким же, как в Lamborghini, однако обладает слегка «задушенными» характеристиками, которые ограничивают его потенциал производительности.

Тем не менее владельца S6 Avant это полностью устраивает и ему не столько нравится как машина едет, как она звучит.

По словам автора этого необычного проекта, впоследствии мотор был даже доработан. Когда он разобрал машину для планового ремонта стало понятно, что в подкапотном пространстве еще остается свободное место, которое было решено заполнить двумя турбинами. В качестве них выступили недорогие блоки CX Racing.

Автомобиль работает на низком уровне «наддува», и, судя по всему, по динамике ничем не отличается от варианта без турбин.

Но, как заявляет владелец универсала, ему просто захотелось осуществить задумку без каких-либо надежд на то, чтобы улучшить скорость своего автомобиля.