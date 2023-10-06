В России появились кроссоверы-драконы на максималках от Haval. Цены оказались подстать названию

Актуальная линейка компании Haval в России сегодня состоит из семи моделей, но на родном для этого бренда рынке их гораздо больше. Весной в «Поднебесной» появился новый «паркетник» марки, получивший название Xiaolong Max (в переводе с китайского «храбрый дракон на максималках»). Привозить его в РФ официально Haval не собирается, однако это за него уже сделали параллельные импортеры.

По информации Daily-Motor.Ru, в страну ввезли большую партию «паркетников» Haval Xialong Max.

Это новые машины с пробегом, близким к нулю, которые оснащены гибридной трансмиссией. В ее составе находится 1,5-литровый бензиновый ДВС на 116 «сил», ассистируют которому сразу два электромотора.

Связка из разных типов моторов обеспечивает машине мощность в 279 лошадиных сил и 585 Нм, чего достаточно для того, чтобы разгонять ее с места до 100 км/ч всего за 6,8-секунды.

В качестве тяговой батареи задействуется аккумулятор на 19,3 кВт/ч, позволяющий проезжать чисто на электротяге 105 километров.

Цены на такие кроссоверы в России выглядят подстать их названию. Если в Китае за Haval Xialong Max просят от 160 тысяч юаней (примерно 2,2 млн рублей), то на нашем рынке стоимость параллельно импортированных вседорожников доходит до 4 миллионов 550 тысяч рублей.