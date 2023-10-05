Новый флагманский кроссовер Kia продолжает проваливаться в продажах

В июне Kia начала принимать в Южной Корее заказы на новый футуристичный кроссовер EV9, работающий на электричестве. По началу дела машины шли неплохо. Только за неполный первый месяц компании удалось заполучить 1334 покупателя этого большого «паркетника», но затем все резко поменялось.

В июле объем продаж Kia EV9 не только не вырос, но даже сократился почти на 100 машин, а в августе и вовсе упал в 3 раза – до 480 единиц.

Как пишет корейская пресса, для того, чтобы разобраться с таким резким провалом, автопроизводителю пришлось даже запустить осенью специальную маркетинговую программу, но даже она пока не позволяет EV9 выйти даже на уровень июля.

По мнению экспертов, спрос на EV9 начал падать после того, как покупатели начали обнаруживать в них проблемы с качеством.

Машину несколько раз отзывали из-за неисправности системы управления зарядкой, а также ошибок распознавания парковочных механизмов блока управления трансмиссией и обработки сигналов управления лампами.

Последний дефект был связан с некорректно работающей системой Highway Driving Assist 2 (помощник при вождении по трассе), которая самостоятельно деактивировалась на скоростях свыше 80 километров в час.

Еще одной причиной, по которой один из самых дорогих и современных кроссоверов Kia пока проваливается в продажах, называют его цену. В Южной Корее за «паркетник» просят от 73 миллионов 370 тысяч вон (примерно 5 миллионов 600 тысяч рублей), но со всеми дополнительными опциями стоимость кроссовера может переваливать за отметку в 100 миллионов вон (около 7,5 миллиона рублей).

Для сравнения, примерно за эти же деньги на южнокорейском рынке сейчас продаются такие популярные модели, как Genesis GV90, Mercedes EQS, BMW iX, а также Tesla Model X.