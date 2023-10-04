Новый внедорожник Toyota Land Hopper показали на изображениях

В сентябре Toyota провела официальную презентацию нового поколения внедорожника Land Cruiser Prado, который с переходом в следующую генерацию обзавелся индексом 250. На этом же мероприятии компания «засветила» изображение профиля некоего полностью нового «вездехода», который должен появиться в линейке «Тойоты» в ближайшие годы.

Спустя почти месяц стало известно, что новинку назовут Land Hopper и отправят в производство ближе к 2025 году. Как может выглядеть такой внедорожник, который журналисты уже прозвали «мини-Ленд Крузером», показали автомобильные художники с YouTube-канала «Q Cars».

Создавая внешний облик компактного родственника нового Prado дизайнеры ориентировались как на сам 250-й, так и на тизерное изображение такого автомобиля, слитого в Сеть ранее.

Машине досталась прямоугольная форма кузова с высоким плоским капотом и круглыми светодиодными фарами, между которыми расположился текстовый логотип «TOYOTA». Оформление передней части нарочито сделали из черного пластика, который перетекает в расширители арок.

Судя по рендерам, у Land Hopper могут быть скрытые в дверях ручки, а также необычный для автомобилей Toyota сквозной блок задних светодиодных фонарей и интересно оформленный бампер.

Предполагается, что новинка «Тойоты» получит примерно такие же размеры, как «паркетник» Corolla Cross, но будет выше этого кроссовера. Линейка двигателей автомобиля включит в себя как бензиновые, так и гибридные агрегаты от «Короллы Кросс», так и варианты трансмиссий от RAV4.