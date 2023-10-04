Очень редкий Ford Mustang 1989 года выпуска продают за 7,5 млн рублей

Ford Mustang – один из самых знаковых масклкаров в линейке американского автопроизводителя. В 1989 году компания объединилась с фирмой Saleen Autosport, чтобы выпустить ограниченное количество специальных «Мустангов» (734 штуки), которые отличались от простых версий этой модели тех времен значительными техническими доработками. Одну из таких машин накануне выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer».

Вместо 5-литрового V8, выдававшего 225 лошадиных сил, Ford Mustang Saleen 1989 года выпуска получил под капот более производительный мотор, мощность которого составляла колоссальные для того времени 290 лошадиных сил.

Помимо двигателя редкий масклкар обладал в значительной степени модернизированной подвеской Racecraft, фирменным обвесом Saleen, а также 16-дюймовыми колесными дисками специального дизайна и модернизированными тормозами.

В салоне машины установили сиденья Flo-Fit, обеспечивающие высокий комфорт и безопасность водителя и пассажира. Дополнили картину рулевое колесо Momo, селектор переключения передач Hurst, а также кассетная стереосистема Pioneer с графическим эквалайзером.

Хэтчбек выкрашен в белый цвет Оксфорд с золотыми полосами, а также обладает задним антикрылом и боковыми юбками, соответствуя виду гоночных автомобилей 80-х.

На момент начала торгов машина была оценена в 50 тысяч долларов (5 миллионов рублей), но уже подорожала до 75 тысяч долларов (примерно 7,5 млн рублей). Прием ставок завершится через 9 часов.