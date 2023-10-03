Взгляните, какие машины бросают на парковках японцы: вы обзавидуетесь

Как известно, Япония – это родина одних из самых крутых автомобилей на планете. Но даже эта страна не застрахована от появления на своих парковках брошенных на долгие годы машин.

Автомобильный энтузиаст и бывший член команды «Speed Hunters» Дино Галле Карбонаре проехался по «Стране восходящего солнца» в поисках самых экзотических японских автомобилей, которые теперь никому не нужны и гниют как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

Начинает свое путешествие блогер с модели MR2, которая безмятежно стоит на парковке со спущенными колесами и ржавеет.

Машина находится в неплохом для своего положения внешнем состоянии (если ее отмыть), но технически неисправна, а значит больше не нужна своему владельцу.

В центре Токио мужчина наткнулся на Nissan Skyline GT-R V-Spec II – некогда мощный автомобиль, который входит в ограниченный тираж из 1800 единиц. Брошенная спортивная машина украшена значками LM GT4 и Nissan Prince, демонстрируя пронзительную картину забвения в самом сердце столицы Японии.

Проезжая через Тибу автор блога заметил Mazda RX-7, автомобиль, который когда-то привлекал очень много внимания и продолжает это делать даже сейчас, тихо ржавея на парковке. Информации о том, почему от него отказался владелец, нет, но, скорее всего он просто столкнулся с серьезной технической поломкой, финансовыми проблемами либо же попросту умер.

В список припаркованных и брошенных машин, которые были найдены во время поездки блогера по Японии, вошли также: Nissan Skyline «Kenmeri» 2000 GTX, Honda NSX начала 90-х годов и Lexus IS.