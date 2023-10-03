Спортивная Dacia: что было бы, если бы легендарное румынское купе воскресло?

Для многих автолюбителей история Dacia до появления в ее линейки легендарного Logan в 2004 году остается неизвестной. Но для более опытных водителей дела обстоят совершенно иначе. Они помнят, что Dacia 1300, родившаяся как клон Renault 12 в 1969 году, была «бестселлером» в течение трех десятилетий, в рамках которых она претерпела многочисленные доработки и модификации.

Среди них был вариант 1410 Sport – купе с укороченной колесной базой, выпущенное ограниченным тиражом около 5 тысяч единиц. Именно его молодой румынский инженер и дизайнер Теодор Иоан Тэнасе решил продемонстрировать в современной обертке, опубликовав свои рендеры в местной прессе.

Заново открытая Dacia 1410 Sport повторяет силуэт своего предшественника, его острые линии и покатый багажник. С другой стороны, изображения показывают гораздо большие габариты и крупные изогнутые крылья с массивными колесами, которых не было у оригинала.

Передняя и задняя поверхности кузова полностью черные, что подчеркивает современный фирменный стиль компании, вдохновленный концепцией Dacia Bigster.

На решетке радиатора подсвеченные пунктирные линии соединяют логотип Dacia со знакомыми «Y-образными» фарами, а на корме между оптическими модулями простирается текстовый светящийся логотип бренда.

Расположенный очень низко к асфальту автомобиль обладает большим передним воздухозаборником, задним диффузором и массивным центральным выхлопом, угловатый дизайн которого хорошо гармонирует с дизайном автомобиля.

О технической стороне машины ничего не говорится, но если дело дойдет до такой разработки, то там расположится явно более производительный двигатель, нежели в оригинальном Dacia 1410 Sport 1980 года, выдававший всего 65 лошадиных сил.