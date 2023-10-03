Новый крошечный электрический кроссовер Volkswagen появится в 2026 году

Компания Volkswagen подтвердила планы по выпуску полностью нового электрического компактного кроссовера. Машина появится в 2026 году, после чего поступит в производство и отправится к дилерам. Сборкой автомобиля займется завод немецкого автогиганта в Вольфсбурге, который сейчас выпускает компактный электрический хэтчбек ID.3.

Подробностей о том, чего стоит ждать от маленького «батарейного» SUV в Volkswagen пока не раскрывают, но в Европе ему точно придется конкурировать с автомобилями по типу Fiat 500.

В линейке VW уже есть один представитель ультра-компактного класса – Up (на фото выше). Причудливый городской хэтчбек продается уже на протяжении 12 лет и предлагается, в том числе в полностью электрической версии e-Up и «внедорожном» варианте Cross.

По всей вероятности новому электрическому кроссоверу Volkswagen предстоит прийти на смену как раз e-Up, а в качестве основы для машины выберут платформу ID.3 и ID.4, которые были построены на архитектуре MEB.

Дебют концептуальной версии нового «паркетника» VW A-класса может состояться в 2025 году, но серийная версия увидит свет не раньше 2026-го.