Новый Kia Carnival впервые показали без камуфляжа

Модель c праздничным названием Carnival появилась в линейке компании Kia в далеком 1998 году. С тех пор минивэн успел перейти в четвертую генерацию, дебют которой состоялся три года назад, а теперь его ждет плановое обновление.

Какие изменения ожидают внешнюю сторону этого автомобиля раскрыли независимые дизайнеры из виртуального ателье «NYMammoth».

При создании рендеров обновленного Kia Carnival они ориентировались на шпионские фотографии прототипов модернизированных вэнов, колесящих по дорогам Южной Кореи в последние полгода.

По мнению художников, опубликовавших возможный вариант дизайна модернизированных «Карнивалов», корейские минивэны могут получить полностью новый дизайн передней части кузова, где появятся совершенно иные блок-фары с вертикальными «ножками», изменившаяся по форме и наполнению радиаторная решетка, а также буквенный логотип марки на капоте.

Перемены кормы окажутся не столь значительными, как «передка», и будут включать в себя лишь слегка пересмотренные с точки зрения дизайна задние фонари и обновленную пятую дверь с более низко расположенной выемкой для номерного знака.

Никаких технических изменений в новом Carnival можно не ждать. Машину построят на платформе N3. И это значит, что она сохранит актуальную моторную линейку, которая сейчас включает в себя в Южной Корее 3,5-литровый V6 на 294 л.с. и 2,2-литровый дизель мощностью 202 лошадиные силы. Связку им составит восьмидиапазонный «автомат» и передний привод.

Официальный дебют нового Kia Carnival должен состояться до конца этого года.