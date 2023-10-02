Новый маленький кроссовер Skoda: стали известны подробности

Сегмент ультракомпактных SUV остается одним из самых популярных на мировом рынке, что заставляет ведущих мировых автопроизводителей, начиная от Suzuki и Hyundai, а также заканчивая Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, готовить собственные новинки в этом классе.

Не останется в стороне от этого лакомого кусочка рынка и Skoda, которая недавно анонсировала планы по подготовке своего нового субкомпактного кроссовера. Он будет максимально современным, а значит работать на электричестве.

Главными рынками для потенциально одного из самых доступных кроссоверов в линейке Skoda станут развивающиеся страны, в том числе Индия.

Технические подробности об этой модели пока не раскрываются, но существует очень большая вероятность, что машину построят на платформе MEB, созданной инженерами Volkswagen Group.

Как пишут инсайдеры, «паркетник» еще не получил официального названия, но сейчас проходит под заводским названием Small («маленький»). Длина автомобиля должна составить примерно 4,1-метра, что позволит новинке бросить вызов еще не вышедшему в продажу электромобилю Renault 4.

Ходят слухи, что в Skoda уже выставили своим маркетологам условие, согласно которому цена кроссовера должна оказаться где-то между 15 – 20 тысячами евро (эквивалентно 1,5 – 2,1 млн рублей). Помочь в этом им должен как недорогой электромотор, так и небольшая тяговая батарея емкостью всего 38 кВт/ч.