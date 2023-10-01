Большой внедорожник Cadillac получил широкофюзеляжный обвес от Larte Design

Cadillac Escalade – знаменитый американский внедорожник, который может похвастать не только впечатляющими размерами и характеристиками, но еще и внушительным внешним обликом. Но некоторых покупателей этой модели не устраивает даже это. Специально для них ателье Larte Design представило комплект доработок под названием Esthete.

Тюнинг-кит начинается со слегка модернизированной крыши, которая дополняет и без того внушительный профиль Escalade, плавно перетекая к характерной радиаторной решетке с большими воздухозаборниками и логотипу Larte.

Световую составляющую улучшают специальные светодиодные панели, интегрированные в передний бампер, а расширители колесных арок увеличивают и без того внушительные габариты автомобиля.

Остальные доработки по части дизайна включают в себя появление у Escalade нового заднего диффузора, парных выхлопных наконечников, а также спойлера на крыше, карбоновых холдингов на дверях и корпусах зеркал плюс 24-дюймовых колесных дисков специального дизайна.

Техническую сторону машины модернизация не затронет, а это значит, что внедорожник продолжит комплектоваться 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 682 лошадиные силы.

В Larte Design утверждают, что пакет доработок будет доступен в варианте композита на основе базальтового волокна. Его цена составит от 24 тысяч 400 долларов (2,6 миллиона рублей).

Карбоновая версия обойдется покупателям почти в два раза дороже – от 39 тысяч 200 долларов или 3 миллиона 800 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.