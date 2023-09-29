В Сети показали, как может выглядеть новый купе-кроссовер Renault/Dacia

Румынский автопроизводитель Dacia, входящий в состав Renault, недавно раскрыл новый стратегический план, в рамках которого собирается выпустить на мировые рынки целый ряд новых моделей. Среди них должны оказаться седан и универсал.

Кроме того, не исключен вариант с новым кроссовером, обладающим купеобразным силуэтом. Как может выглядеть такой автомобиль накануне показал независимый дизайнер из Бразилии Клебер Силва.

Представленный на рендерах кроссовер носит имя C-Neo. Именно так называют весь свой план по выпуску будущих автомобилей в Dacia.

По мнению автомобильного художника из Латинской Америки, потенциально возможный «паркетник» Renault/Dacia может унаследовать ДНК как следующего Duster, так и готовящегося к выходу в серию кроссовера Bigster.

Внешне C-Neo имеет высокие шансы перенять многие детали у недавно представленного кросс-купе Rafale, а также у хорошо известного в России вседорожника Arkana.

В итоге новый кроссовер с купеобразным силуэтом может обзавестись динамичным визуальным обликом, став «молодежной» заменой готовящихся к выходу кроссоверов Duster и Bigster.

Никаких подробностей о технической части C-Neo не приводится, поскольку пока проект не находится даже на бумаге. Тем не менее, если ему дадут «зеленый свет», то новому кросс-купе Renault/Dacia достанется современная модульная архитектура CMF-B, которая в перспективе ляжет в основу всех бюджетных моделей румынского суббренда.

Но даже если такой кроссовер появится на свет, то произойдет это еще нескоро. Первыми на рынок выйдут новые седан и универсал Dacia, которые сейчас носят заводские обозначения B1320 и K1320 соответственно. Их премьера состоится в 2026 году. Так что если кроссовер и последует, то уже после них, то есть не раньше 2027 года.