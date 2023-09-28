ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Leaf может стать купе-кроссовером

Новый Nissan Leaf может стать купе-кроссовером

Его премьеру ждут в 2024 году

Текст: Алексей Шмидт

Актуальное на сегодняшний день второе поколение электромобиля Nissan Leaf дебютировало в сентябре 2017 года. С тех пор прошло уже шесть лет, а это значит, что в следующем году для этой популярной «ниссановской» модели грядет плановая смена генерации. В августе на ежегодном собрании японского автопроизводителя был анонсирован некий новый электромобиль. По всей вероятности, речь идет именно о свежем Leaf.

Японское издание «BestCarWeb» сообщает о том, что преемник «Лиф» переживет кардинальную трансформацию.

Вместо традиционного хэтчбека машина примет форм-фактор молодежного кросс-купе, став чем-то вроде аналога уже продающегося купеобразного кроссовера Nissan Ariya.

Nissan Chill Out FR 3 4

Как пишут инсайдеры, которым удалось увидеть третье поколение Leaf, машина будет похожа на концепт-кар Chill-Out образца прошлого года (он показан на изображениях как выше, так и ниже). 

Полноценные технические подробности о новинке пока не раскрываются, но уже известно, что автомобиль сможет обеспечивать запас хода на полностью заряженных батареях на 25% больше, чем это делает актуальный Leaf. 

NIssan Futures Venue1128 28

Таким образом, показатель дальнобойности модели может увеличиться почти на 100 километров (с 341 до 426 км).

Производство нового Nissan Leaf собираются наладить в конце 2024 года. 

Источник:BestCarWeb

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+