Новый Nissan Leaf может стать купе-кроссовером

Актуальное на сегодняшний день второе поколение электромобиля Nissan Leaf дебютировало в сентябре 2017 года. С тех пор прошло уже шесть лет, а это значит, что в следующем году для этой популярной «ниссановской» модели грядет плановая смена генерации. В августе на ежегодном собрании японского автопроизводителя был анонсирован некий новый электромобиль. По всей вероятности, речь идет именно о свежем Leaf.

Японское издание «BestCarWeb» сообщает о том, что преемник «Лиф» переживет кардинальную трансформацию.

Вместо традиционного хэтчбека машина примет форм-фактор молодежного кросс-купе, став чем-то вроде аналога уже продающегося купеобразного кроссовера Nissan Ariya.

Как пишут инсайдеры, которым удалось увидеть третье поколение Leaf, машина будет похожа на концепт-кар Chill-Out образца прошлого года (он показан на изображениях как выше, так и ниже).

Полноценные технические подробности о новинке пока не раскрываются, но уже известно, что автомобиль сможет обеспечивать запас хода на полностью заряженных батареях на 25% больше, чем это делает актуальный Leaf.

Таким образом, показатель дальнобойности модели может увеличиться почти на 100 километров (с 341 до 426 км).

Производство нового Nissan Leaf собираются наладить в конце 2024 года.