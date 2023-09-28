В России появилась новая Toyota специально для женщин

Актуальное поколение этой малолитражки (M700) появилось в линейке Toyota в 2016 году. Машина проектировалась специально под женскую аудиторию, о чем говорит ее характерный дизайн с большими овальными фарами, широкой радиаторной решеткой и ультра-компактными габаритами, позволяющими легко припарковаться даже в самом стесненном пространстве. С недавнего времени такие автомобили стали доступны и в России.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения «серых» дилеров, занимающихся продажей машин, ввезенных по параллельному импорту, и обнаружила возможность заказать в Японии Toyota Passo 2023 года выпуска у одного из них.

В Россию готовы ввезти праворульные автомобили, оснащенные литровым бензиновым мотором на 69 лошадиных сил. Их длина составляет 3,6-метра, ширина – 1,7-метра, а высота 1,5-метра.

Ценник на такие машины начинается с отметки в 600 тысяч рублей, но, вероятно, не включает в себя стоимость доставки машины и её растаможки.

Этой весной Toyota объявила о том, что собирается снять модель Passo с производства из-за низкого спроса. Выпуск машины прекратится в последних числах сентября, то есть уже со дня на день.

При этом в «стране восходящего солнца» у такого хэтчбека существует еще и аналог, отличающийся от него только внешне – Daihatsu Boon. О планах по прекращению его выпуска пока ничего не сообщалось.