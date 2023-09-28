У Toyota Land Cruiser будет дешевая версия Mini: раскрыты подробности

Toyota намерена расширить семейство внедорожников Land Cruiser новой мини-версией, которая станет самой доступной в линейке этой модели. Ее спроектируют на базе концепт-кара Compact Cruiser EV, представленного в 2021 году.

Как пишет издание «Drive» со ссылкой на японские авторитетные журналы «Best Car Web» и «Mag-X», Land Cruiser Mini собираются продавать с традиционными бензиновыми и дизельными моторами на рынках, где двигатели внутреннего сгорания пользуются высоким спросом.

При этом прототип двухлетней давности, на основе которого и будет построен внедорожник, изначально был анонсирован как чистый электрокар. Так что есть большая вероятность, что у Land Cruiser Mini будут еще и электрифицированные версии для США и Европы, в том числе гибридная и полностью «батарейная».

Японская пресса утверждает, что самый компактный Land Cruiser может получить под капот гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового ДВС, которая сейчас устанавливается в RAV4 Hybrid, либо же 2-литровый бензиновый мотор от Corolla Cross.

По другой информации, в число возможных двигателей для новинки входят также 2,7-литровый «атмосферник» и 2,8-литровый турбодизель.

По габаритам машина окажется близка к Corolla Cross, но будет выше и шире этого компактного кроссовера, а ее дизайн выполнят с оглядкой на ретро-мотивы.

Инсайдеры называют новинку Toyota потенциальным «убийцей» Suzuki Jimny, а также ждут, что машину представят уже в октябре на выставке Japan Mobility Show 2023.