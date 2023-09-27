Этот суперкар сделан из дерева и может разогнаться до скорости свыше 300 км/ч

В США представили суперкар, изготовленный из дерева. Как утверждают его создатели, машина биоразлагаема и обладает соотношением веса и прочности, которое даже лучше, чем у стали.

Проект получил название Wooden Splinter и получил под капот, как и подобает подобному виду техники, двигатель V8. Несмотря на деревянный кузов машина способна передвигаться своим ходом и в теории разгоняться до скорости свыше 300 км/ч.

Впрочем, пока никто, в том числе даже сами разработчики автомобиля, не рискнули проверить это на практике. Самая высокая скорость, которой они достигли за рулем этой машины, составляла 30 миль в час или 48 километров в час.

90 процентов Wooden Splinter выполнено из березы, клена, вишни, гикори, ясеня и грецкого ореха. Из деталей, которые не являются деревом, в нем только стекла, электрика, шины и, разумеется, двигатель.

Внешне с некоторых ракурсов (особенно спереди и по бокам) машина напоминает концепт-кар Ford GT90.

Силовым агрегатом является 7-литровый V8, выдающий около 650 лошадиных сил и соединенный с 6-скоростной механической коробкой передач.

Несмотря на максимальную необычность, продавать машину ее создатели не собираются.