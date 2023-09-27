Новый роскошный минивэн Volvo показали до премьеры

Шведская Volvo работает над новым минивэном, который вскоре увидит свет и станет более роскошным вариантом китайского автомобиля Zeekr 009 (Geely). Около месяца назад были опубликованы первые тизеры этой модели, на которых машину показали сверху. А теперь уже независимые дизайнеры продемонстрировали автомобиль в полном размере.

Авторами рендера являются специалисты виртуального ателье «Sugar Design». Создавая компьютерную визуализацию минивэна EM90 они черпали вдохновение как с тизерных изображений машины, так и шпионских снимков, сделанных ранее.

Как видно на получившемся рендере, в профиль новый минивэн Volvo получит точно такой же дизайн, как и его китайский соплатформенник Zeekr 009, но будет отличаться от него передней частью кузова и задней.

Шведскому вэну достанется собственное лицо в стиле последних моделей Volvo с бумерангообразными светодиодными фарами, рельефным бампером и четырехугольной решеткой снизу.

Корма, в свою очередь, судя по ранее выложенному в Сеть тизеру, будет иметь уже L-образные фонари.

О технике пока ничего неизвестно, но если взглянуть на аналог этого автомобиля, уже продающийся компанией Geely под маркой Zeekr, машина может обзавестись двумя электромоторами, обеспечивающими мощность более 500 лошадиных сил и полный привод, а также несколькими вариантами тяговых батарей.

Первым рынком, на котором появится новинка Volvo, станет китайский.