«Самая мощная Лада?»: «пятерку» с мотором 2JZ продают за 1 миллион рублей

На продажу в США выставили крайне необычный автомобиль Lada. Машина, которая когда-то выступала в раллийных соревнованиях, пережила невообразимую трансформацию, превратившую ее в фактически «бомбу на колесах».

Объявление опубликовали на аукционе «Bring a Trailer». По словам продавца из Флориды, машина сошла с конвейера в 1988 году. В Северную Америку ее привезли в 2016 году из Венгрии, где советский седан участвовал в ралли, а значит уже был серьезно модернизирован.

Уже в США специалисты по тюнингу установили под капот «пятерки» японский 3-литровый мотор 2JZ-GTE, разработанный компанией Toyota. Но не простой, а также доработанный (его дополнили турбонаддувом Garrett GTX358s и спортивной выхлопной системой).

По словам продавца, двигатель способен развивать до 700 лошадиных сил, но настроен на 535 л.с. для лучшей управляемости.

Связку мотору под капотом экспортной «Лады» составила 6-скоростная «механика» CD009 производства Nissan, которая ранее стояла на модели 350Z. Дополнили общую картину электрический усилитель рулевого управления, переработанная подвеска, дисковые тормоза на всех колесах, а также 17-дюймовые колеса Enkei RPF1.

Не обошли перемены и салон седана, где американские тюнеры разместили спортивные кресла фирмы OMP с ярко-выраженной боковой поддержкой, а также сварили из труб каркас безопасности.

Продать машину собираются за 10 тысяч 750 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Granta в топовой комплектации.