Новый брутальный кроссовер Chery за 1,8 млн рублей выходит в продажу. Скоро в России

Китайская Chery начала продажи на родине нового кроссовера под брендом Jetour. Созданием экстерьера модели, получившей название Traveller (в переводе «путешественник»), занимался экс-дизайнер Porsche Хакан Сараджлогу. В «Поднебесной» машину оценили в сумму от 139 тысяч 900 до 184 тысяч 900 юаней или 1 миллион 800 – 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Jetour Traveller обладает квадратной коробчатой формой, напоминающей о Land Rover Defender. За туристическую составляющую в нем отвечает «запаска» на пятой двери, буксировочные крюки спереди, а также экспедиционный багажник на крыше.

Машину предложат покупателям сразу в семи цветовых вариантах кузова, включая: черный, серый, оранжевый, коричневый и серебристый.

В основе автомобиля лежит платформа Jetour Kunlun. Длина Traveller составляет 4,8-метра, ширина – 2-метра, высота – 1,9-метра, а расстояние между осями равно 2,8-метрам. Кроссовер обладает углом въезда 28° и углом съезда в 30°. Минимальный дорожный просвет в 220 мм позволяет преодолевать глубину брода до 700 мм.

В салоне машины расположится 15,6-дюймовый центральный дисплей и 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов.

В качестве базового мотора Jetour Traveller предложат полуторалитровый бензиновый «наддувный» агрегат на 184 лошадиные силы, работающий в паре с приводом на переднюю ось. Ассистировать ему предстоит 7-скоростному «роботу».

Полноприводные версии будут идти уже с 2-литровым двигателем на 254 л.с., а выбор трансмиссий окажется шире – не только 7-ступенчатая роботизированная коробка, но еще и 8-скоростной «автомат». Помимо них для Traveller предложат еще несколько гибридных версий, обеспечивающих улучшенный расход топлива.

В качестве опции можно будет заказать такие «фишки» как «зубастые» покрышки A/T, полноразмерное запасное колесо, навесную боковую лестницу и ящики для хранения вещей.

В России Jetour Traveller появится в 2024 году.