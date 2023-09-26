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Самый дешевый кроссовер Kia готовится к обновлению: фото салона

Его дебют состоится уже в этом году

Текст: Алексей Шмидт
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Вслед за кроссовером Seltos корейский автомобильный гигант Kia готов к обновлению еще одной модели в своей SUV-линейке. На этот раз модернизацию должен пережить наиболее компактный и, соответственно, самый доступный «паркетник» марки – Sonet. Накануне в Сети появились первые фотографии салона реформенного кроссовера.

На выложенных снимках можно примерно понять, как изменится внутреннее убранство «Сонет».

Первое, что бросается в глаза, это новая 2-цветная бежево-черная обивка, полностью цифровая комбинация приборов и обновленный модуль управления климатической системой. При этом общий дизайн передней панели, похоже, останется неизменным. 

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Прототип, заснятый на тесте, также обладает задними вентиляционными отверстиями, подлокотником с подстаканниками для пассажиров «галерки», а также встроенными солнцезащитными шторками.

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Что касается экстерьера, то с модернизацией Kia Sonet может получить новую радиаторную решетку, переработанную оптику, видоизмененный бампер, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски с алмазной огранкой, а также другие задние фонари, увеличившиеся в размерах и панорамный люк в крыше.

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Под капотом никаких изменений не предвидится. Машину продолжат продавать на рынках развивающихся стран с той же линейкой двигателей, что и раньше: это 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» на 83 лошадиные силы, литровый «турбомотор» на 120 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель на 115 «сил».

Трансмиссий на выбор будет сразу пять  – 6-скоростная МКПП, 6-ступенчатый «автомат», а также 5-ступенчатая МКПП, 6-диапазонная автоматизированная «механика» iMT плюс 7-скоростной «робот» DCT.

Премьера автомобиля должна состояться до конца года. 

Источник:The Car Show

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