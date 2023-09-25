В Сеть могло случайно утечь изображение новой Toyota Camry (XV80)

Toyota уже подтвердила, что прекратит производство седана Camry в Японии, однако на экспортных рынках эта знаменитая 4-дверка компании не только продолжит продаваться, но и вскоре перейдет в новое поколение. Японцы стойко хранили молчание об это проекте, но недавно могли допустить случайную утечку.

Американский офис Toyota опубликовал новое видео на своем YouTube-канале, в котором в середине при просмотре с использованием стоп-кадра можно заметить автомобиль, который раньше еще никто не видел.

Речь идет о рисунке машины, которая явно перекликается по дизайну с седаном Camry, а также свежим Toyota Prius.

По одной из версий, это могла бы быть одна из модификаций Crown, включая Crown Sport, но она разбивается об аргумент о том, что машина на картинке представляет собой традиционный седан, а не кроссовую 4-дверку (на фото ниже).

Напомним, актуальная Camry вышла на рынок в 2017 году, после чего в 2020-м успешно пережила обновление. Премьера свежего поколения этой модели с индексом XV80 может состояться уже в 2024 году.

Предполагается, что под капотом такого седана пропишется 2,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор, который заменит 3,5-литровый V6. Будет у новой Camry и гибридная версия, включая версию Prime.