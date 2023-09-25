Мощный электрический пикап Rivian превратили в машину для постапокалипсиса

Компания Rivian начала продажи своей дебютной модели R1T в 2021 году. Машине, получившей четыре электрических мотора, совокупная мощность которых составила более 800 лошадиных сил, достался кузов пикап.

Пока продажи R1T идут ни шатко, ни валко, а сам американский автопроизводитель продолжает тонуть в долговой яме. Тем не менее это не мешает некоторым тюнинг-ателье брать в качестве основы своих проектов как раз этот электропикап.

Базирующееся в штате Флорида (США) ателье Apocalypse 6×6 выставило на продажу собственный вариант Rivian R1T, получивший название Nirvana. Основные отличия машины от оригинала заключаются в ее внешнем облике.

Во-первых – она гораздо выше заводской версии, что исключает вариант «сесть на брюхо» где-нибудь на бездорожье. Во многом это заслуга 38-дюймовых покрышек, обутых на 22-дюймовые колесные диски, а также модернизированной подвески.

Кроме того, автомобиль получил специальный зеленый матовый окрас, чтобы можно было незаметно укрыться в любом лесу.

Продавец утверждает, что в таком варианте исполнения R1T способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 2,5-секунды, а также проезжать без подзарядки до 560 километров.

Несмотря на то, что в США Rivian R1T и без того стоит недешево (от 93 тысяч долларов), за модернизированный вариант этого пикапа собираются выручить почти в два раза больше – 159 тысяч долларов (15 миллионов 300 тысяч рублей).