За самым дешевым кроссовером Hyundai по цене в 700 тысяч рублей выстроилась многомесячная очередь

В середине этого лета Hyundai представил очередную новинку в сегменте ультра-компактных кроссоверов. Машина, получившая название Exter, была оценена в сумму около 7 тысяч 300 долларов или 700 тысяч рублей по нынешнему курсу. Первым рынком для нее стала Индия, где спрос достиг такой стадии, что очередь за автомобилем растянулась почти на год.

Напомним, Exter – это очень маленький кроссовер в SUV-линейке Hyundai, длина которого составляет всего 3800 мм. Преимущественно его разработали для индийского рынка, но в будущем собираются продавать и в других странах.

За первые несколько дней дилеры Hyundai собрали более 16 тысяч полностью оплаченных заказов на Exter. Удовлетворить такой спрос оказалось непросто, ведь с тех пор ежедневно желающих приобрести этот кроссовер Hyundai увеличивалось примерно на 2 тысячи человек.

Как пишет индийское издание «ZigWheels», на сегодняшний день в отдельных городах страны очередь за покупкой Hyundai Exter достигает срока в 8 месяцев и эта цифра продолжает расти.

Кроссовер Exter разрабатывался на платформе бюджетных моделей Grand i10 Nios и Aura, которые, в свою очередь, являются техническими родственниками хорошо известного в России хэтчбека Kia Picanto.

В Индии машина предлагается с 1,2-литровым 4-цилиндровым атмосферным мотором, выдающим 83 лошадиные силы и 114 Нм. Двигатель способен работать не только на бензине, но еще и на природно газе. В случае использования в качестве топлива метана мощность мотора составляет всего 69 «сил» и 95 Нм.

Трансмиссий на выбор у Exter две – «механика» и «робот». Привод – только передний.