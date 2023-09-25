Стало известно, как может выглядеть французский аналог Lada Vesta Cross

Сегмент так называемых кросс-седанов, отличающихся от простых 4-дверок только увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по периметру кузова, нельзя назвать широким. Такие модели сейчас выпускает всего несколько автопроизводителей, одним из которых является отечественный «АвтоВАЗ» с его Lada Vesta Cross.

Но уже в ближайшее время аналогичный автомобиль появится и в линейке французской марки Citroen. Как он будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры из студии «SRK».

Ожидается, что кросс-седан Citroen получит индекс C3X. Испытания прототипов этой модели уже идут полным ходом. Именно они легли в основу компьютерной визуализации, демонстрирующей внешний облик французской новинки.

На рендере машина показана сбоку и первое, что сразу же бросается в глаза, это ее сходство с моделями C4X и C5X. Это практически тот же профиль за исключением более плавной кормы. Предполагается, что отдельные визуальные элементы перекочуют в C3X, в том числе и с простого Citroen C3.

Длина кросс-седана составит около 4,3-4,4-метров, а размер колесной базы будет равен 2,6-метрам. В качестве платформы для модели выступит архитектура CMA, использовавшаяся при создании хэтчбека C3.

Citroen C4X

Моторная гамма С4X должна включить в себя 1,2-литровый «наддувный» двигатель, выдающий 110 л.с. и 190 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит МКПП или автоматической коробки передач. Привод – исключительно передний.

Премьера нового кроссового седана Citroen состоится до конца 2023 года.