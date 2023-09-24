Илон Маск после теста Tesla Cybertruck: «он надирает зад на новом уровне»

Ближайшей полностью новой моделью в линейке американского автопроизводителя Tesla должен стать пикап под названием Cybertruck. По новым слухам, такой электромобиль помимо обычной версии получит еще и вариант, ориентированный на производительность.

Накануне босс «Теслы» Илон Маск смог протестировать такое исполнение Cybertruck и был впечатлен его характеристиками.

Гендиректор Tesla описал свои ощущения после проведенных испытаний автомобиля следующими словами:

Сам Маск пока опровергает возможность наличия у «Кибертрака» варианта, который есть у Tesla Model 3 (Plaid). При этом он не исключил, что в случае с первым пикапом в линейке компании будет как минимум версия «Performance».

Главный вопрос заключается в том, будет ли Tesla Cybertruck соответствовать динамическим характеристикам «топового» пикапа GMC Hummer EV Pickup.

Ожидается, что «Кибертрак» поступит в производство в конце этого года. Его выпуском займется предприятие в штате Техас. На первых порах тираж таких машин будет ограничен. Крупносерийное производство начнется не раньше 2024 года.