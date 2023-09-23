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Mercedes-Benz G-Class обзавелся тюнингом в стиле а-ля Rolls-Royce

Главная фишка этого проекта – двери

Текст: Михаил Романченко
ethereal mercedes amg g 63 boasts mansory s a la rolls royce twist 6

Самый известный внедорожник компании Mercedes-Benz часто обращает на себя внимание всевозможных тюнеров, которые в проектах с ним пытаются переплюнуть друг друга. Недавно очередное творение, в основе которого лежит как раз G-Class, продемонстрировало ателье Mansory. Машина выглядит так, будто Rolls-Royce доверили построить крутой вездеход.

Специальная версия «Гелендвагена» получила название Grande Entree. Она основана на версии AMG G-63, а значит обладает изначально выдающимися характеристиками. 

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Дизайн автомобиля постарались улучшить установкой нового капота с большим воздухозаборником, которые выполнены из углеволокна. Передние крылья сделали более широкими и агрессивными, а также оснастили внедорожник аэродинамичными колесными дисками.

Но всё это меркнет на фоне одного изменения, которое роднит этот внедорожник с автомобилями Rolls-Royce.

ethereal mercedes amg g 63 boasts mansory s a la rolls royce twist 2

В Mansory удалось изменить конструкцию дверей «Гелика», переделав петли для задних наоборот. В итоге у машины появились распашные двери, характерные для люксовых британских седанов (но центральная стойка осталась на месте).  

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Обычный Mercedes AMG G-63 выдает мощность в 577 лошадиных сил благодаря 4-литровому 8-цилиндровому мотору. Двигатель объединен с 9-диапазонной коробкой передач и системой полного привода, что обеспечивает машине разгон с места до 100 км/ч за 4,5-секунды. 

Mansory эти характеристики, разумеется, не устроили, и тюнеры увеличили отдачу силовой установки «Гелендвагена» до 850 лошадиных сил, а старт с 0 до 100 километров в час ему теперь удается всего за 3,5-секунды. 

Сколько будет стоить доработанный таким образом Mercedes-Benz G-Class его создатели не раскрывают, но можно предположить, что явно недешево.

Источник:Autoevolution
Фото:Mansory

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