Популярный кроссовер Hyundai Creta готов к очередной модернизации – фото

Актуальное поколение корейского SUV-бестселлера Hyundai Creta находится в строю с 2020 года. С тех пор кроссовер пережил несколько небольших фейслифтингов, а теперь готов к плановому рестайлингу, который сначала дебютирует в Индии. Накануне в Сети появились новые фотографии тестового прототипа обновленной «Креты», причем не только его кузова, но и салона.

Предполагается, что с рестайлингом самый продаваемый кроссовер Hyundai претерпит значительные косметические изменения, позаимствовав ряд дизайнерских элементов у «старшего» Palisade.

Спереди проведут полноценную ревизию, оснастив «паркетник» другой радиаторной решеткой, вертикально расположенными раздельными фарами, модернизированным бампером и H-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, схожими по дизайну с микро-кроссовером Exter.

Что касается кормы, то автомобиль ждет появление слегка иного бампера плюс переработанной пятой двери.

В салоне можно заметить наличие у машины новых дверных ручек, модернизированной 2-цветной обивки сидений, а также воздуховодов для пассажиров заднего ряда, интегрированных в бокс-подлокотник с USB-C разъемом для зарядки смартфона.

Арсенал модели должен включить в себя также: пакет активных систем безопасности ADAS, фронтальную камеру кругового обзора, 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов, акустическую систему фирмы Bose, климат-контроль, панорамный люк в крыше, беспроводное зарядное устройство для гаджетов и многое другое.

Техническая сторона кроссовера, скорее всего, останется неизменной.

Премьера модернизированного «паркетника» запланирована на февраль 2024 года.