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Популярный кроссовер Hyundai Creta готов к очередной модернизации – фото

Дебют обновленного кроссовера намечен на начало 2024 года 

Текст: Алексей Шмидт
2024 Hyundai Creta Rendered 1

Актуальное поколение корейского SUV-бестселлера Hyundai Creta находится в строю с 2020 года. С тех пор кроссовер пережил несколько небольших фейслифтингов, а теперь готов к плановому рестайлингу, который сначала дебютирует в Индии. Накануне в Сети появились новые фотографии тестового прототипа обновленной «Креты», причем не только его кузова, но и салона. 

Предполагается, что с рестайлингом самый продаваемый кроссовер Hyundai претерпит значительные косметические изменения, позаимствовав ряд дизайнерских элементов у «старшего» Palisade. 

New 2024 Hyundai Creta facelift

Спереди проведут полноценную ревизию, оснастив «паркетник» другой радиаторной решеткой, вертикально расположенными раздельными фарами, модернизированным бампером и H-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, схожими по дизайну с микро-кроссовером Exter.

New Hyundai Creta

Что касается кормы, то автомобиль ждет появление слегка иного бампера плюс переработанной пятой двери. 

New Hyundai Creta Interior

В салоне можно заметить наличие у машины новых дверных ручек, модернизированной 2-цветной обивки сидений, а также воздуховодов для пассажиров заднего ряда, интегрированных в бокс-подлокотник с USB-C разъемом для зарядки смартфона.

2024 Hyundai Creta Interior

Арсенал модели должен включить в себя также: пакет активных систем безопасности ADAS, фронтальную камеру кругового обзора, 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов, акустическую систему фирмы Bose, климат-контроль, панорамный люк в крыше, беспроводное зарядное устройство для гаджетов и многое другое. 

Техническая сторона кроссовера, скорее всего, останется неизменной.

Премьера модернизированного «паркетника» запланирована на февраль 2024 года. 

Фото:The Car Show

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