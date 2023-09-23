Lamborghini Diablo продают по цене двух Lada Vesta: в чем тут подвох?

Lamborghini Diablo – знаменитый итальянский спорткар, который стоит очень больших денег. Некоторые его экземпляры с небольшим пробегом оцениваются дороже полумиллиона долларов (48 миллионов рублей). Но недавно у фанатов этой модели появилась возможность приобрести ее по дешевке.

Объявление о продаже Lamborghini Diablo появилось на сайте дилера National Auto Brokers в США. За машину просят 29 тысяч 950 долларов или 2 миллиона 900 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой двух новых Lada Vesta. Почему так дешево? Ответ на этот вопрос дается в описании.

Как оказалось, речь идет не совсем об оригинальном «Диабло», а о его копии. Автомобиль, который начинал свою жизнь как Pontiac Fiero, пережил растяжку своей стальной рамы, а также полностью сменил все кузовные панели. Последние были изготовлены для реплики Lamborghini Diablo на заказ.

В итоге, несмотря на то, что некоторые пропорции кузовов машин не совпадают, сходство оказалось феноменальным и способным обмануть большинство людей, которые без сомнений посчитают, что перед ними настоящий Lamborghini.

Авторы этого проекта постарались превратить машину в Diablo не только внешне, но и внутренне. В салоне они избавились практически от всего, что напоминало бы Pontiac, а переднюю панель переделали под ту же форму, которую она имеет в оригинальном суперкаре.

Машина оснащена 4-литровым атмосферным V8, работающим в паре с 4-ступенчатой «механикой», а также амортизаторами Koni со всех 4 сторон.

Что интересно, в объявлении продавец не только не приукрашивает машину, а честно отмечает, что у автомобиля есть ряд проблем. К примеру, спидометр – это единственный функционирующий датчик в ее салоне. Боковых стекол нет, а стояночный тормоз и магнитола – не работают.