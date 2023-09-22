Toyota обновит кроссовер на базе самого популярного автомобиля в мире 

В 2020 году японский автомобильный гигант Toyota представил прямого родственника самого популярного автомобиля в мире – Corolla. Машина получила новый форм-фактор, вклинившись в популярный сегмент компактных кроссоверов. Сейчас ее продают как в странах Юго-Восточной Азии, так и в Южной Америке, Японии, США и Канаде.

И если последние уже пережили плановое обновление, то восточно-азиатским кроссоверам это еще предстоит.

Как пишет тайская пресса, вариант Corolla Cross для азиатского рынка может дебютировать уже в первом квартале 2024 года. Издание «Headlightmag» утверждает, что существует большая вероятность того, что реформенный кроссовер получит точно такие же изменения, что и в версиях для других рынков.

Если это окажется действительно так, то новинку «Тойоты» с большой вероятностью ждет появление в салоне новой цифровой комбинации приборов с дисплеем более высокого разрешения, чем сейчас, а также электронного стояночного тормоза вместо механического.

Линейка двигателей, скорее всего, не изменится. В нее войдут 1,8-литровый бензиновый агрегат и 1,8-литровая гибридная силовая установка.

Не исключено, что Corolla Cross унаследует у версии для США и 2-литровую гибридную систему с несколькими электромоторами. Если такая версия доберется до Юго-Восточной Азии, то она станет первым полноприводным вариантом «Короллы Кросс» в регионе.

Напомним, кроссоверы Toyota Corolla Cross сейчас ввозят, в том числе и в Россию, но не официально, а по параллельному импорту. «Серые» дилеры продают их по ценам от 1 миллиона 125 тысяч рублей за праворульные японские версии и от 2 миллионов 400 тысяч рублей за машины с левосторонним расположением рулевой колонки.