«АвтоВАЗ» выпустит первый собственный полноценный кроссовер – все подробности

Компания «АвтоВАЗ» планирует разработать кроссовер, который станет более полноценной заменой кросс-версиям Lada Vesta. В основу машины должен лечь как раз тольяттинский флагман, а ее продажи собираются начать в ближайшие годы. Что известно о перспективном проекте «АвтоВАЗа» – в материале Daily-Motor.Ru.

Намерение подготовить первый настоящий SUV в своей линейке «вазовцы» высказали еще в прошлом году, когда стало понятно, что сотрудничество с Renault окончательно завершено. Примерно тогда же стало известно, что его позиционируют в России как замену бестеллера Duster.

В качестве платформы для новинки «АвтоВАЗа» заявляется полностью отечественная архитектура, на которой был построен автомобиль Lada Vesta («тележка» B/С). Таким образом, новый кроссовер окажется еще одной разновидностью в семействе Vesta, которое сейчас включает как седаны и универсалы, так и их приподнятые варианты с индексами Cross.

Технические характеристики машины держатся в секрете, но «АвтоВАЗ» условно привязывает машину к сегментам между SUV-B и SUV-C. Таким образом, можно предположить, что длина автомобиля составит примерно 4500 мм, а расстояние между осями будет равно 2700 мм.

В гамму моторов, которые практически наверняка получит Vesta SUV, должны войти 1,8-литровый 122-сильный двигатель, а также «младшие» моторы с отдачей в 90 и 106 л.с. В качестве альтернативы для них может выступить турбированный агрегат, но не собственной разработки компании, а китайский.

Официальный дебют машины состоится в 2025 году. Сразу после премьеры стартует серийное производство автомобиля, а затем и его продажи.