Появилось изображение электрического аналога кросс-купе BMW X6

Прошлой осенью баварский автомобильный гигант BMW анонсировал появление в будущем целой россыпи электромобилей, которые станут альтернативой текущему модельному ряду компании в SUV-сегменте. Тогда же в патентном ведомстве Германии появилась заявка на регистрацию товарного знака iX6, автомобиль под которым, как ожидается, станет электрическим аналогом кроссовера BMW X6.

Как он может выглядеть впервые показал независимый дизайнер из Грузии Гиорги Тедорадзе.

Автомобильный художник опубликовал единственный скетч, демонстрирующий экстерьер нового iX6. На нем оказался продемонстрирован кроссовер с купеобразным силуэтом, как и оригинальный X6.

По мнению грузинского дизайнера, новому электрическому «паркетнику» BMW достанется более агрессивный дизайн, нежели его бензиновому и дизельному собрату.

Машина на изображении выше получила более узкую оптику, капот с большим рельефом по бокам, а также несколько иную форму радиаторной решетки, нежели у обычного X6 (фото снизу).

Никаких подробностей о том, каким окажется техническое оснащение нового BMW iX6, разумеется, пока нет. При этом ожидается, что первым в продажу поступит совсем не он, а старший iX7.

Трёхрядный «батарейный» паркетник появится в середине 2027 года и будет позиционироваться как альтернатива актуальному BMW X7. В качестве силовых установок для него выступят те, что уже используются в седане i7.

Что касается BMW iX6, то он появится годом спустя, то есть не раньше 2028 года.