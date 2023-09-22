Hyundai выдает покупателям своих электромобилей бесплатные зарядные устройства и дает кредит на их установку

Стремление многих компаний к более динамичному переводу своих клиентов на электрокары заставляет их действовать с большим энтузиазмом, входя в положение покупателей.

Переход на электричество – непрост. По крайней мере Hyundai это уже осознали и постарались сделать этот процесс менее болезненным, предоставляя своим клиентам бесплатное зарядное устройство, а также его установку со скидкой.

Программа распространяется на клиентов в США, которые приобретают или арендуют новые Kona Electric, Ioniq 5 или Ioniq 6 через программу Hyundai Motor Finance до 31 октября.

Как пишет издание «CarsCoops», после того, как договора будут заключены, все они получат бесплатное зарядное устройство ChargePoint Home Flex Level 2, которое стоит 550 долларов (около 48 тысяч рублей).

Кроме того, корейцы готовы предоставить клиентам кредит на установку «зарядки» в размере до 600 долларов (58 тысяч рублей). В итоге суммарная выгода может составлять 1100 долларов или 106 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Hyundai заявляли, что собираются полностью электрифицировать весь свой модельный ряд к 2030 году, обеспечив каждому из автомобилей отличный запас хода.