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В Россию начали ввозить самый надежный седан в мире. И это не Camry

Он продается как в бензиновой, так и гибридной версиях

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что мировые рынки активно заполоняют кроссоверы, ставшие для покупателей одним из самых желанных типов автомобилей, класс среднеразмерных седанов остается весьма востребованным. Такие машины привозят, в том числе и в Россию. Причем как официально, так и по параллельному импорту. 

Недавно этот список оказался пополнен одной интересной 4-дверкой, которая считается самой крепкой в мире. По своей беспроблемности она опережает даже легендарную Toyota Camry.

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По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке появилась партия седанов Honda Accord 2023 года выпуска. Десятая генерация этой модели дебютировала прошлой осенью и сейчас предлагается у нас как в простой бензиновой, так и гибридной версиях.

Первая комплектуется полуторалитровым турбомотором, выдающим 192 лошадиные силы, а вторая идет с 2-литровым ДВС, агрегатированным электрическим довеском (212 л.с.). В качестве трансмиссий в обоих используется вариатор CVT.

2023 honda accord hybrid driving front angle carbuzz 1100035 1600

На первый взгляд связка турбомоторов и бесступенчатой коробки передач не вызывают уверенности в возможности беспроблемной эксплуатации, но это совсем не так. Особенность таких Honda Accord заключается в том, что их считают наиболее крепкими седанами в своем классе.

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Согласно анализу американского авторитетного издания «iSeeCars», «Аккорд» находится на первой строчке в списке самых надежных среднеразмерных седанов в 2023 году. Его оценка составляет 9,2 балла из 10, что на 0,2-балла выше, чем у Toyota Camry, а также на 0,7-балла чем у Subaru Legacy и Mazda6. 

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В России параллельно импортированные Accord оценены «серыми» дилерами в суммы от 2 до 4,6 миллиона рублей в зависимости от версии и площадки, которая занимается их продажей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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