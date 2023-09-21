В Россию начали ввозить самый надежный седан в мире. И это не Camry

Несмотря на то, что мировые рынки активно заполоняют кроссоверы, ставшие для покупателей одним из самых желанных типов автомобилей, класс среднеразмерных седанов остается весьма востребованным. Такие машины привозят, в том числе и в Россию. Причем как официально, так и по параллельному импорту.

Недавно этот список оказался пополнен одной интересной 4-дверкой, которая считается самой крепкой в мире. По своей беспроблемности она опережает даже легендарную Toyota Camry.

По информации Daily-Motor.Ru, на российском рынке появилась партия седанов Honda Accord 2023 года выпуска. Десятая генерация этой модели дебютировала прошлой осенью и сейчас предлагается у нас как в простой бензиновой, так и гибридной версиях.

Первая комплектуется полуторалитровым турбомотором, выдающим 192 лошадиные силы, а вторая идет с 2-литровым ДВС, агрегатированным электрическим довеском (212 л.с.). В качестве трансмиссий в обоих используется вариатор CVT.

На первый взгляд связка турбомоторов и бесступенчатой коробки передач не вызывают уверенности в возможности беспроблемной эксплуатации, но это совсем не так. Особенность таких Honda Accord заключается в том, что их считают наиболее крепкими седанами в своем классе.

Согласно анализу американского авторитетного издания «iSeeCars», «Аккорд» находится на первой строчке в списке самых надежных среднеразмерных седанов в 2023 году. Его оценка составляет 9,2 балла из 10, что на 0,2-балла выше, чем у Toyota Camry, а также на 0,7-балла чем у Subaru Legacy и Mazda6.

В России параллельно импортированные Accord оценены «серыми» дилерами в суммы от 2 до 4,6 миллиона рублей в зависимости от версии и площадки, которая занимается их продажей.