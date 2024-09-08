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В Таиланде превратили пикапы Isuzu D-Max и Toyota Hilux в микроавтобусы для школьников

Модуль для перевозки пассажиров можно установить в большинство таких автомобилей

Текст: Михаил Романченко
Isuzu D Max Eco Bus Carryboy scaled 1

Пикапы отлично подходят для транспортировки пиломатериалов, мешков с цементом или чего-то подобного, но в Таиланде их нередко используют для перевозки людей. И иногда этот ценный груз может быть отрядом школьников. Специально для них местная фирма Carryboy разработала спецверсию популярных пикапов, которая позволит перевозить детей с большим комфортом.

Машина получила название Eco Bus и совместима с большинством пикапов с одинарной кабиной среднего размера: от Toyota Hilux до Mitsubishi L200 (Triton) и Isuzu D-Max. 

Toyota Hilux Eco Bus Carryboy 4

Конструкция для перевозки пассажиров выглядит довольно просто и устанавливается в грузовую платформу машины за считанные минуты. Внутри она представляет собой закрытое, но просторное пространство с кондиционером. 

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Задняя часть импровизированного салона имеет внутреннюю высоту 185 см и ширину в 175 см, что обеспечивает достаточно места для 8 или 10 пассажиров в зависимости от конфигурации сидений. С обеих сторон предусмотрены большие окна, которые раздвигаются, а алюминиевый пол обладает противоскользящей текстурой. 

Toyota Hilux Eco Bus Carryboy 2

Кроме того, в оснащение модуля входит светодиодное освещение и кнопки сигнала водителю при необходимости остановки. 

Отсек поставляется с откидными или одинарными задними дверьми в сочетании с фиксированными или выдвижными алюминиевыми ступенями и специальными ручками для легкого доступа. 

Toyota Hilux Eco Bus Carryboy 5

Водитель всегда может проверить, что происходит сзади, с помощью набора камер, а не расплавиться внутри школьникам позволит сверхмощный кондиционер мощностью 38000 BTU, установленный на крыше. 

В Carryboy утверждают, что их Eco Bus может перевозить кого угодно: обычных пассажиров, школьников, студентов, монахов, монахинь, спортсменов и так далее. Кроме того, при желании владельцы смогут переделать импровизированный интерьер в пространство для перевозки грузов. 

Отдельная стоимость модуля пока не раскрывается, но в качестве примера приводится пикап Isuzu D-Max, который в паре с ним оценен в 799 тысяч тайских бат или 2 миллиона 130 тысяч рублей. 

Фото:Carryboy

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