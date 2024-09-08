В Таиланде превратили пикапы Isuzu D-Max и Toyota Hilux в микроавтобусы для школьников

Пикапы отлично подходят для транспортировки пиломатериалов, мешков с цементом или чего-то подобного, но в Таиланде их нередко используют для перевозки людей. И иногда этот ценный груз может быть отрядом школьников. Специально для них местная фирма Carryboy разработала спецверсию популярных пикапов, которая позволит перевозить детей с большим комфортом.

Машина получила название Eco Bus и совместима с большинством пикапов с одинарной кабиной среднего размера: от Toyota Hilux до Mitsubishi L200 (Triton) и Isuzu D-Max.

Конструкция для перевозки пассажиров выглядит довольно просто и устанавливается в грузовую платформу машины за считанные минуты. Внутри она представляет собой закрытое, но просторное пространство с кондиционером.

Задняя часть импровизированного салона имеет внутреннюю высоту 185 см и ширину в 175 см, что обеспечивает достаточно места для 8 или 10 пассажиров в зависимости от конфигурации сидений. С обеих сторон предусмотрены большие окна, которые раздвигаются, а алюминиевый пол обладает противоскользящей текстурой.

Кроме того, в оснащение модуля входит светодиодное освещение и кнопки сигнала водителю при необходимости остановки.

Отсек поставляется с откидными или одинарными задними дверьми в сочетании с фиксированными или выдвижными алюминиевыми ступенями и специальными ручками для легкого доступа.

Водитель всегда может проверить, что происходит сзади, с помощью набора камер, а не расплавиться внутри школьникам позволит сверхмощный кондиционер мощностью 38000 BTU, установленный на крыше.

В Carryboy утверждают, что их Eco Bus может перевозить кого угодно: обычных пассажиров, школьников, студентов, монахов, монахинь, спортсменов и так далее. Кроме того, при желании владельцы смогут переделать импровизированный интерьер в пространство для перевозки грузов.

Отдельная стоимость модуля пока не раскрывается, но в качестве примера приводится пикап Isuzu D-Max, который в паре с ним оценен в 799 тысяч тайских бат или 2 миллиона 130 тысяч рублей.