Джереми Кларксон запретил посещать свой паб трем людям: один из них очень важен

Джереми Кларксон покинет автомобильное шоу The Grand Tour его после финального спецвыпуска, который выйдет на экраны 13 сентября. Вместе с ним карьеру в автожурналистике завершат его компаньоны Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд, но сам «Гранд Тур» продолжится, правда уже с другим набором ведущих.

Вместе с тем, у Кларксона теперь другие планы. С выходом на пенсию одним из его главных занятий станет паб, который открылся 23 августа. Это типичный английский бар, где будет продаваться не только пиво, но и продукты, выращенные или произведенные в Великобритании.

Британец в течение многих лет был окружен спорами из-за неординарных заявлений. И сейчас 64-летний журналист пользуется этим вниманием к своей персоне, чтобы прорекламировать свой новый бизнес. Одним из его первых решений в новом амплуа стала идея вывесить список людей, которых он не пустит на порог своего заведения.

На сегодняшний день на двери паба указано три имени. Первое, которое сразу же бросается в глаза – это его соведущий в течение последних двух десятилетий как в шоу Top Gear, так и The Grand Tour – Джеймс Мэй. Причины, по которым Кларксон решил запретить тому посещать его заведение, не раскрываются, но не исключено, что это просто очередная шутка.

Еще одним человеком, которого Кларксон не пустит в собственный бар, стал Кир Стамер (нынешний премьер-министр Соединенного Королевства). Он является членом Лейбористской партии, тогда как Джереми придерживается идеологии консерваторов.

Замкнула список людей, которым будет запрещено входить в паб экс-ведущего Top Gear и The Grand Tour, Мэдди Хорнби – дочь еще одного совладельца этого паба. По словам Кларксона, он не пустит ее на порог, так как она просила включить в меню бара соус табаско, который родом не из Великобритании, а из США.